Лига чемпионов27 июля 2022, 15:47 |
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ВИДЕО. Динамо опробовало газон в Стамбуле перед матчем с Фенербахче
Киевлянам нужна победа
27 июля 2022, 15:47 |
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Киевское «Динамо» провело тренировку в преддверии матча в Стамбуле.
27 июля на стамбульской арене «Шюкрю Шарачоглу» состоится повторный поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местными «Фенербахче» и «Динамо».
Первая игра состоялась 20 июля в польской Лодзи и завершилась нулевой ничьей.
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