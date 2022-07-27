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  4. ВИДЕО. Динамо опробовало газон в Стамбуле перед матчем с Фенербахче
Лига чемпионов
27 июля 2022, 15:47 |
610
0

ВИДЕО. Динамо опробовало газон в Стамбуле перед матчем с Фенербахче

Киевлянам нужна победа

27 июля 2022, 15:47 |
610
0
ВИДЕО. Динамо опробовало газон в Стамбуле перед матчем с Фенербахче
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело тренировку в преддверии матча в Стамбуле.

27 июля на стамбульской арене «Шюкрю Шарачоглу» состоится повторный поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местными «Фенербахче» и «Динамо».

Первая игра состоялась 20 июля в польской Лодзи и завершилась нулевой ничьей.

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Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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