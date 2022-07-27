Лига конференций27 июля 2022, 15:22 | Обновлено 27 июля 2022, 15:50
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ВИДЕО. Ворскла провела тренировку перед ответным матчем с АИКом
Сегодня важный день для команды Виктора Скрипника
27 июля 2022, 15:22 | Обновлено 27 июля 2022, 15:50
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Полтавская «Ворскла» провела предматчевую тренировку на Friends Arena.
27 июля в 20:00 состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором украинский клуб будет соревноваться против шведского АИКа.
Отметим, что первую встречу «Ворскла» выиграла со счетом 3:2.
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