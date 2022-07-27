ВИДЕО. Ворскла провела тренировку перед ответным матчем с АИКом

Полтавская «Ворскла» провела предматчевую тренировку на Friends Arena.

27 июля в 20:00 состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором украинский клуб будет соревноваться против шведского АИКа.

Отметим, что первую встречу «Ворскла» выиграла со счетом 3:2.