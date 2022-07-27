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  4. ВИДЕО. Ворскла провела тренировку перед ответным матчем с АИКом
Лига конференций
27 июля 2022, 15:22 | Обновлено 27 июля 2022, 15:50
246
0

ВИДЕО. Ворскла провела тренировку перед ответным матчем с АИКом

Сегодня важный день для команды Виктора Скрипника

27 июля 2022, 15:22 | Обновлено 27 июля 2022, 15:50
246
0
ВИДЕО. Ворскла провела тренировку перед ответным матчем с АИКом
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» провела предматчевую тренировку на Friends Arena.

27 июля в 20:00 состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором украинский клуб будет соревноваться против шведского АИКа.

Отметим, что первую встречу «Ворскла» выиграла со счетом 3:2.

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Источник ФК Ворскла
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