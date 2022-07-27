Украина. Премьер лига27 июля 2022, 15:02 | Обновлено 27 июля 2022, 15:10
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Владислав Супряга не сыграет с Фенербахче и Эвертоном
Форвард «Динамо» залечивает повреждение
27 июля 2022, 15:02 | Обновлено 27 июля 2022, 15:10
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Нападающий «Динамо» Владислав Супряга не сможет помочь команде в ближайших матчах против «Фенербахче» – квалификации Лиги чемпионов и «Эвертона». 22-летний форвард травмирован и не занимается с основной группой.
Таким образом, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится сегодня, Мирча Луческу в нападении сможет рассчитывать только на Артема Беседина и Владислава Ваната.
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