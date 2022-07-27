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  4. Владислав Супряга не сыграет с Фенербахче и Эвертоном
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 15:02 | Обновлено 27 июля 2022, 15:10
945
0

Владислав Супряга не сыграет с Фенербахче и Эвертоном

Форвард «Динамо» залечивает повреждение

27 июля 2022, 15:02 | Обновлено 27 июля 2022, 15:10
945
0
Владислав Супряга не сыграет с Фенербахче и Эвертоном
ФК Динамо. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга не сможет помочь команде в ближайших матчах против «Фенербахче» – квалификации Лиги чемпионов и «Эвертона». 22-летний форвард травмирован и не занимается с основной группой.

Таким образом, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится сегодня, Мирча Луческу в нападении сможет рассчитывать только на Артема Беседина и Владислава Ваната.

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Источник Sport.ua
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