Украина. Премьер лига27 июля 2022, 15:12 | Обновлено 27 июля 2022, 16:24
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Журналист: Шахтер подпишет воспитанника киевского Динамо
Богдан Михайличенко находится в лагере «горняков»
27 июля 2022, 15:12 | Обновлено 27 июля 2022, 16:24
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Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко может продолжить карьеру в «Шахтере».
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Сообщается, что воспитанник киевского «Динамо» находится в лагере «горняков».
По информации спортивного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, после медосмотра ожидается подписание контракта.
Михайличенко в 2019 году перешел из «Динамо» в луганскую «Зари», а еще через год стал игроком «Андерлехта», за который за два сезона сыграл 51 матч (1 гол, два ассиста).
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