Журналист: Шахтер подпишет воспитанника киевского Динамо

Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко может продолжить карьеру в «Шахтере».

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Сообщается, что воспитанник киевского «Динамо» находится в лагере «горняков».

По информации спортивного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, после медосмотра ожидается подписание контракта.

Михайличенко в 2019 году перешел из «Динамо» в луганскую «Зари», а еще через год стал игроком «Андерлехта», за который за два сезона сыграл 51 матч (1 гол, два ассиста).