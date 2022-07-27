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  4. Журналист: Шахтер подпишет воспитанника киевского Динамо
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 15:12 | Обновлено 27 июля 2022, 16:24
2927
0

Журналист: Шахтер подпишет воспитанника киевского Динамо

Богдан Михайличенко находится в лагере «горняков»

27 июля 2022, 15:12 | Обновлено 27 июля 2022, 16:24
2927
0
Журналист: Шахтер подпишет воспитанника киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко может продолжить карьеру в «Шахтере».

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Сообщается, что воспитанник киевского «Динамо» находится в лагере «горняков».

По информации спортивного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, после медосмотра ожидается подписание контракта.

Михайличенко в 2019 году перешел из «Динамо» в луганскую «Зари», а еще через год стал игроком «Андерлехта», за который за два сезона сыграл 51 матч (1 гол, два ассиста).

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Богдан Михайличенко Шахтер Донецк Андерлехт Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ
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