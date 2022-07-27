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  4. ВИДЕО. Усик вернется в Украину, Лунин отбил пенальти, ставим на Ворсклу
Испания
27 июля 2022, 14:26 | Обновлено 27 июля 2022, 14:36
178
0

ВИДЕО. Усик вернется в Украину, Лунин отбил пенальти, ставим на Ворсклу

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

27 июля 2022, 14:26 | Обновлено 27 июля 2022, 14:36
178
0
ВИДЕО. Усик вернется в Украину, Лунин отбил пенальти, ставим на Ворсклу
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Усик планирует вернуться в Украину сразу после боя с Джошуа
2. Лунин отразил пенальти, но судья заставил перебить
3. Тибо Куртуа поднял вопрос о повышении оклада
4. Прогноз на матч АИК – Ворскла

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Источник Sport.ua
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