Испания27 июля 2022, 14:26 | Обновлено 27 июля 2022, 14:36
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ВИДЕО. Усик вернется в Украину, Лунин отбил пенальти, ставим на Ворсклу
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
27 июля 2022, 14:26 | Обновлено 27 июля 2022, 14:36
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1. Усик планирует вернуться в Украину сразу после боя с Джошуа
2. Лунин отразил пенальти, но судья заставил перебить
3. Тибо Куртуа поднял вопрос о повышении оклада
4. Прогноз на матч АИК – Ворскла
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