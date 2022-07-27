Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче
В Стамбуле киевляне сыграют в бело-голубом
Сегодня киевское «Динамо» в гостях у турецкого «Фенербахче» проведет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Поединок пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 (местное и киевское время совпадают).
Напомним, первая встреча команд в Лодзи завершилась ничьей – 0:0. Победитель сегодняшнего матча выйдет в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшая команда отправится в 3-й квалифай-раунд Лиги Европы УЕФА.
Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут поединок.
«Динамо» сыграет в домашней форме в бело-голубых цветах, вратарь киевлян – в сером комплекте.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо».
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