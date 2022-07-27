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Лига чемпионов
27 июля 2022, 13:39 | Обновлено 27 июля 2022, 13:50
1306
0

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче

В Стамбуле киевляне сыграют в бело-голубом

27 июля 2022, 13:39 | Обновлено 27 июля 2022, 13:50
1306
0
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Фенербахче
ФК Динамо Киев

Сегодня киевское «Динамо» в гостях у турецкого «Фенербахче» проведет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Поединок пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 (местное и киевское время совпадают).

Напомним, первая встреча команд в Лодзи завершилась ничьей – 0:0. Победитель сегодняшнего матча выйдет в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшая команда отправится в 3-й квалифай-раунд Лиги Европы УЕФА.

Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего были утверждены комплекты формы, в которых команды проведут поединок.

«Динамо» сыграет в домашней форме в бело-голубых цветах, вратарь киевлян – в сером комплекте.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо».

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Источник ФК Динамо Киев
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