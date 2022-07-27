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  4. Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 10:49 |
1985
1

Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах

Тренер назвал несколько фамилий

27 июля 2022, 10:49 |
1985
1
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Тренер «Аль-Айна» Ребров считает, нынешние лидеры Динамо Виктор Цыганков, Илья Забарный и Николай Шапаренко готовы перебраться в топ-чемпионаты.

«Достаточно игроков «Динамо» готовы. Я думаю, что у Цыганкова, Шапаренко или Забарного, который в 19 лет уже лидер «Динамо», у есть шанс заиграть в Европе. Они уже показали себя на уровне Лиги чемпионов, и играли, я считаю, достаточно уверенно».

«Сложно назвать одну фамилию, но лидеры команды не потеряются в Европе», - сказал Ребров.

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Сергей Ребров Динамо Киев Николай Шапаренко Виктор Цыганков Илья Забарный
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Источник FootballHub
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Продать их и Динамо будет вообще нулевым.
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