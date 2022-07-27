Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах

Тренер «Аль-Айна» Ребров считает, нынешние лидеры Динамо Виктор Цыганков, Илья Забарный и Николай Шапаренко готовы перебраться в топ-чемпионаты.

«Достаточно игроков «Динамо» готовы. Я думаю, что у Цыганкова, Шапаренко или Забарного, который в 19 лет уже лидер «Динамо», у есть шанс заиграть в Европе. Они уже показали себя на уровне Лиги чемпионов, и играли, я считаю, достаточно уверенно».

«Сложно назвать одну фамилию, но лидеры команды не потеряются в Европе», - сказал Ребров.