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  4. Шахтер планирует подписать защитника, хавбека и вингера
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 10:11 |
409
0

Шахтер планирует подписать защитника, хавбека и вингера

Клуб не закончил трансферную работу

27 июля 2022, 10:11 |
409
0
Шахтер планирует подписать защитника, хавбека и вингера
ФК Шахтер

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» не завершил вопрос комплектования команды. После ухода почти всех легионеров менеджер надеется на подписание новичков.

Клуб интересует возможность усилить позиции левого защитника, опорника и правого вингера.

Конкретных вариантов пока нет, но до старта команды в Лиге чемпионов руководство надеется сделать несколько подписаний.

Летом клуб оформил контракты с Невеном Джурасеком и Андреем Тотовицким.

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Шахтер Донецк
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Источник Вацко Live
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