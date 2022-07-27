Украина. Премьер лига27 июля 2022, 10:11 |
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Шахтер планирует подписать защитника, хавбека и вингера
Клуб не закончил трансферную работу
27 июля 2022, 10:11 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» не завершил вопрос комплектования команды. После ухода почти всех легионеров менеджер надеется на подписание новичков.
Клуб интересует возможность усилить позиции левого защитника, опорника и правого вингера.
Конкретных вариантов пока нет, но до старта команды в Лиге чемпионов руководство надеется сделать несколько подписаний.
Летом клуб оформил контракты с Невеном Джурасеком и Андреем Тотовицким.
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