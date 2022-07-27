Шахтер планирует подписать защитника, хавбека и вингера

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» не завершил вопрос комплектования команды. После ухода почти всех легионеров менеджер надеется на подписание новичков.

Клуб интересует возможность усилить позиции левого защитника, опорника и правого вингера.

Конкретных вариантов пока нет, но до старта команды в Лиге чемпионов руководство надеется сделать несколько подписаний.

Летом клуб оформил контракты с Невеном Джурасеком и Андреем Тотовицким.