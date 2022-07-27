ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика обыграла Ньюкасл

«Бенфика» в контрольном матче обыграла «Ньюкасл» со счетом 3:2, а украинский форвард Роман Яремчук отметился результативной передачей в решающем голе.

Яремчук вышел на поле на 58-й минуте.

Контрольный матч

Бенфика - Ньюкасл 3:2

Голы: Рамос, 15, Гримальдо, 32, Араужо, 88 - Альмирон, 22, 44