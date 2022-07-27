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  4. ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика обыграла Ньюкасл
Португалия
27 июля 2022, 09:11 | Обновлено 27 июля 2022, 09:36
820
0

ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика обыграла Ньюкасл

Украинец помог команде победить

27 июля 2022, 09:11 | Обновлено 27 июля 2022, 09:36
820
0
ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика обыграла Ньюкасл
twitter.com/slbenfica

«Бенфика» в контрольном матче обыграла «Ньюкасл» со счетом 3:2, а украинский форвард Роман Яремчук отметился результативной передачей в решающем голе.

Яремчук вышел на поле на 58-й минуте.

Контрольный матч

Бенфика - Ньюкасл 3:2
Голы: Рамос, 15, Гримальдо, 32, Араужо, 88 - Альмирон, 22, 44

 

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Источник Sport.ua
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