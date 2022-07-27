Португалия27 июля 2022, 09:11 | Обновлено 27 июля 2022, 09:36
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ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика обыграла Ньюкасл
Украинец помог команде победить
27 июля 2022, 09:11 | Обновлено 27 июля 2022, 09:36
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«Бенфика» в контрольном матче обыграла «Ньюкасл» со счетом 3:2, а украинский форвард Роман Яремчук отметился результативной передачей в решающем голе.
Яремчук вышел на поле на 58-й минуте.
Контрольный матч
Бенфика - Ньюкасл 3:2
Голы: Рамос, 15, Гримальдо, 32, Араужо, 88 - Альмирон, 22, 44
🎥 O golo de @HenriqueAra7!!! #EusébioCup #SLBNUFC #EuAmoOBenfica pic.twitter.com/0jdG5eSoby— SL Benfica (@SLBenfica) July 26, 2022
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