Днепру-1 не подошли два игрока Металлиста, еще один присоединился к команде

«Днепр-1» сообщил о том, что в расположение команды прибыл полузащитник «Металлиста» Владимир Танчик, который уже приступил к работе с командой.

Пока нет информации, подписал ли игрок контракт с новым клубом.

А вот два других игрока «Металлиста», защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов, «Днепру-1» не подошли и возвращаются в состав харьковской команды.