Украина. Премьер лига27 июля 2022, 08:50 |
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Днепру-1 не подошли два игрока Металлиста, еще один присоединился к команде
Танчик приехал в расположение команды, Порох и Картушов уехали
27 июля 2022, 08:50 |
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«Днепр-1» сообщил о том, что в расположение команды прибыл полузащитник «Металлиста» Владимир Танчик, который уже приступил к работе с командой.
Пока нет информации, подписал ли игрок контракт с новым клубом.
А вот два других игрока «Металлиста», защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов, «Днепру-1» не подошли и возвращаются в состав харьковской команды.
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