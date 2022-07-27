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  4. Днепру-1 не подошли два игрока Металлиста, еще один присоединился к команде
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 08:50 |
1107
1

Днепру-1 не подошли два игрока Металлиста, еще один присоединился к команде

Танчик приехал в расположение команды, Порох и Картушов уехали

27 июля 2022, 08:50 |
1107
1
Днепру-1 не подошли два игрока Металлиста, еще один присоединился к команде
ФК Днепр-1

«Днепр-1» сообщил о том, что в расположение команды прибыл полузащитник «Металлиста» Владимир Танчик, который уже приступил к работе с командой.

Пока нет информации, подписал ли игрок контракт с новым клубом.

А вот два других игрока «Металлиста», защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов, «Днепру-1» не подошли и возвращаются в состав харьковской команды.

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Днепр-1 Металлист Харьков Владимир Танчик Егор Картушов Богдан Порох
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Источник СК Днепр-1
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KIPR ALECS
Беня к Днепру 1 имеет какое-нибудь отношение?
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