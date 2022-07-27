Сергей РЕБРОВ: «Я не уговаривал Ярмоленко перейти в Аль-Айн. Его выбор»

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о том, как вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко решил перебраться в чемпионат ОАЭ.

«Мы рассматривали много кандидатов. Клуб сам вышел на агента Ярмоленко, а потом спросил, есть ли у меня интерес к Андрею. Конечно, из всех, кого мне предложили на эту позицию, я на первое место поставил Ярмоленко. Я его хорошо знаю. Знаю, что он легко вольется в любой коллектив. Фактор того, что он украинец? Я в прошлом сезоне работал без украинцев, у меня нет проблем с общением с игроками. Но, конечно, это мне поможет».

«Я вижу, что Андрею интересно здесь, он уже вливается в коллектив. В этом чемпионате ему будет достаточно интересно. «Динамо»? Это выбор Андрея. Я не слышал от него, что он получил какое-то предложение на бумаге от «Динамо». «Аль-Айн» дал конкретное предложение. Ярмоленко в таком возрасте, что он должен думать о семье и советоваться с женой. Это их жизнь, их решения».

«Я не уговаривал Андрея идти в «Аль-Айн», я только объяснял преимущества этой команды. А решал только Андрей и его семья, и я уверен, что болельщики в Украине должны уважать его выбор», - сказал Ребров.