Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас в Шахтере почти все игроки из академии»
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 06:30 | Обновлено 27 июля 2022, 06:40
210
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас в Шахтере почти все игроки из академии»

Хавбек «горняков» прокомментировал товарищеский матч против «Аякса»

27 июля 2022, 06:30 | Обновлено 27 июля 2022, 06:40
210
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас в Шахтере почти все игроки из академии»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал товарищеский матч против «Аякса» (1:3).

– Как вам играть таким составом, с 10 воспитанниками «Шахтера» на поле с первых минут?

– Болельщики же хотели этого. Они часто говорили, что в «Шахтере» играют многие иностранцы и бразильцы и мало украинцев, что не хорошо для сборной.

А сейчас почти все ребята из академии, почти все – украинцы. За исключением Джурасека и, возможно, Траоре. Не знаю, какое решение Лассина примет или принял. Это уже его и клубу дело. Мы понимаем, что это из-за войны в Украине.

Будут играть украинцы, они должны доказывать. Они все из академии, играть за первую команду «Шахтера» – это их мечта. Раньше говорили: нет шансов, как нам играть, покупают много бразильцев. Вот сейчас для них велик шанс показать себя. Но нужно работать.

– Можете подойти и сказать: «Эй, дети»?

– Конечно, могу. Мне 32, через неделю-полторы – 33. Дочерям Пятова через год или два будет 16–17 лет. У нас сейчас есть футболисты такого возраста. Также есть опытные Кривцов и Матвиенко. Молодые люди должны слушаться. Мы не те ребята, которые желают чего-то плохого или угнетают. Напротив, хотим помочь стать молодым футболистам лучше. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы добьемся результата.

Сколько лет я в «Шахтере», столько мы боролись за первые места, за кубки и хорошие выступления в еврокубках. В своём возрасте я не хочу опускаться ниже.

– Какие впечатления от работы с Йовичевичем?

– Я еще в сборной спрашивал Пихаленка о нем, хотя и не знал, что он будет работать в «Шахтере». Он хвалил его. По матчам с Карпатами и Днепром-1 помню, что его команды играли в хороший футбол. Хороший тренер с амбициями и умением работать с молодежью. У него очень хороший тренерский штаб. Видим, что хочет тренер, какие у него требования. Очень надеюсь, что по ходу чемпионата будем прибавлять.

По теме:
Зоря – Полесье – 5:3. Куча мячей в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Дубли Дембеле и Кина. Барселона и Ювентус разошлись миром в Далласе
Реал Мадрид – Америка Мехико. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE
товарищеские матчи благотворительные матчи Шахтер Донецк Аякс контрольные матчи УПЛ Аякс - Шахтер Тарас Степаненко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Футбол | 26 июля 2022, 10:22 3
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере

Африканец мечтает поиграть на топовом уровне

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 26 июля 2022, 21:12 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Футбол | 26.07.2022, 20:20
Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
Металлист 1925 – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.07.2022, 03:40
Металлист 1925 – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.07.2022, 23:23
Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
25.07.2022, 21:05 1
Футбол
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
25.07.2022, 05:10
Другие виды
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
25.07.2022, 10:17 4
Футбол
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
25.07.2022, 19:50 2
Футбол
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
25.07.2022, 13:28
Война
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
25.07.2022, 08:30 2
Другие виды
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
25.07.2022, 21:35 20
Футбол
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
26.07.2022, 11:52 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем