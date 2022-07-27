Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас в Шахтере почти все игроки из академии»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал товарищеский матч против «Аякса» (1:3).

– Как вам играть таким составом, с 10 воспитанниками «Шахтера» на поле с первых минут?

– Болельщики же хотели этого. Они часто говорили, что в «Шахтере» играют многие иностранцы и бразильцы и мало украинцев, что не хорошо для сборной.

А сейчас почти все ребята из академии, почти все – украинцы. За исключением Джурасека и, возможно, Траоре. Не знаю, какое решение Лассина примет или принял. Это уже его и клубу дело. Мы понимаем, что это из-за войны в Украине.

Будут играть украинцы, они должны доказывать. Они все из академии, играть за первую команду «Шахтера» – это их мечта. Раньше говорили: нет шансов, как нам играть, покупают много бразильцев. Вот сейчас для них велик шанс показать себя. Но нужно работать.

– Можете подойти и сказать: «Эй, дети»?

– Конечно, могу. Мне 32, через неделю-полторы – 33. Дочерям Пятова через год или два будет 16–17 лет. У нас сейчас есть футболисты такого возраста. Также есть опытные Кривцов и Матвиенко. Молодые люди должны слушаться. Мы не те ребята, которые желают чего-то плохого или угнетают. Напротив, хотим помочь стать молодым футболистам лучше. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы добьемся результата.

Сколько лет я в «Шахтере», столько мы боролись за первые места, за кубки и хорошие выступления в еврокубках. В своём возрасте я не хочу опускаться ниже.

– Какие впечатления от работы с Йовичевичем?

– Я еще в сборной спрашивал Пихаленка о нем, хотя и не знал, что он будет работать в «Шахтере». Он хвалил его. По матчам с Карпатами и Днепром-1 помню, что его команды играли в хороший футбол. Хороший тренер с амбициями и умением работать с молодежью. У него очень хороший тренерский штаб. Видим, что хочет тренер, какие у него требования. Очень надеюсь, что по ходу чемпионата будем прибавлять.