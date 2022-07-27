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27 июля 2022, 05:04 | Обновлено 27 июля 2022, 05:11
33
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Все страны мира должны помочь Украине выиграть войну»

«Украина сейчас защищает не только наше будущее, но и будущее мира»

27 июля 2022, 05:04 | Обновлено 27 июля 2022, 05:11
33
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Все страны мира должны помочь Украине выиграть войну»
calciomercato. Андрей Шевченко

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко попросил всех помогать Украине в войне с рф:

«Все страны мира должны помочь Украине выиграть войну. Победа поможет украинцам вернуться к прежней жизни. Украинцы смогут сохранить свою идентичность, свой язык, историю и будущее.

Украина сейчас защищает не только наше будущее, но и будущее мира».

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Источник Calciomercato
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