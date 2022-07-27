Андрей ШЕВЧЕНКО: «Все страны мира должны помочь Украине выиграть войну»

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко попросил всех помогать Украине в войне с рф:

«Все страны мира должны помочь Украине выиграть войну. Победа поможет украинцам вернуться к прежней жизни. Украинцы смогут сохранить свою идентичность, свой язык, историю и будущее.

Украина сейчас защищает не только наше будущее, но и будущее мира».