Другие новости27 июля 2022, 05:04 | Обновлено 27 июля 2022, 05:11
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Все страны мира должны помочь Украине выиграть войну»
«Украина сейчас защищает не только наше будущее, но и будущее мира»
27 июля 2022, 05:04 | Обновлено 27 июля 2022, 05:11
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Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко попросил всех помогать Украине в войне с рф:
«Все страны мира должны помочь Украине выиграть войну. Победа поможет украинцам вернуться к прежней жизни. Украинцы смогут сохранить свою идентичность, свой язык, историю и будущее.
Украина сейчас защищает не только наше будущее, но и будущее мира».
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