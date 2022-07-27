Валерий БОНДАРЬ: «Будем достойно представлять нашу страну»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о ходе тренировочного процесса команды:

– В чем преимущество матчей на сборах с соперниками высокого уровня?

– Не каждый год есть возможность сыграть против таких клубов. Ты можешь показать свои силы, показать уровень нашей команды на фоне постоянного участника Лиги чемпионов.

– Как себя чувствуешь, как в целом проходит тренировочный процесс?

– Все хорошо себя чувствуют. Тренировки проводим в хорошем настроении, а тренеры знают, как правильно подводить нас к играм. Уверен, мы на пути к нашей оптимальной форме.