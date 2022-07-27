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Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 02:16 | Обновлено 27 июля 2022, 02:33
23
0

Валерий БОНДАРЬ: «Будем достойно представлять нашу страну»

Защитник «Шахтера» рассказал о ходе тренировочного процесса команды

27 июля 2022, 02:16 | Обновлено 27 июля 2022, 02:33
23
0
Валерий БОНДАРЬ: «Будем достойно представлять нашу страну»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о ходе тренировочного процесса команды:

– В чем преимущество матчей на сборах с соперниками высокого уровня?

– Не каждый год есть возможность сыграть против таких клубов. Ты можешь показать свои силы, показать уровень нашей команды на фоне постоянного участника Лиги чемпионов.

– Как себя чувствуешь, как в целом проходит тренировочный процесс?

– Все хорошо себя чувствуют. Тренировки проводим в хорошем настроении, а тренеры знают, как правильно подводить нас к играм. Уверен, мы на пути к нашей оптимальной форме.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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