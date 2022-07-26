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  4. ВИДЕО. Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу Аяксу
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 22:59 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
239
0

ВИДЕО. Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу Аяксу

Донецкий «Шахтер» потерпел поражение в Амстердаме со счетом 1:3

26 июля 2022, 22:59 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
239
0
ВИДЕО. Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу Аяксу
ФК Шахтер Донецк

26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме. 

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Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу «Аяксу» (3:1).

ГОЛ! 2:1 Стевен Бергейс, 73 мин.

ГОЛ! 3:1. Мохаммед Кудус, 85 мин.

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Источник Sport.ua
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