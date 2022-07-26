Украина. Премьер лига26 июля 2022, 22:59 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
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ВИДЕО. Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу Аяксу
Донецкий «Шахтер» потерпел поражение в Амстердаме со счетом 1:3
26 июля 2022, 22:59 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
239
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26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме.
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Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу «Аяксу» (3:1).
ГОЛ! 2:1 Стевен Бергейс, 73 мин.
A bit lucky... 😜#PreSeason pic.twitter.com/pU2C3KlT2W— AFC Ajax (@AFCAjax) July 26, 2022
ГОЛ! 3:1. Мохаммед Кудус, 85 мин.
Great goal by @KudusMohammedGH! ⚽️#PreSeason pic.twitter.com/VXA7srheNN— AFC Ajax (@AFCAjax) July 26, 2022
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