ВИДЕО. Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу Аяксу

26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме.

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Голы Бергейса и Кудуса во втором тайме принесли победу «Аяксу» (3:1).

ГОЛ! 2:1 Стевен Бергейс, 73 мин.

ГОЛ! 3:1. Мохаммед Кудус, 85 мин.