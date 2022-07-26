Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски будет представлен на Камп Ноу 5 августа
Испания
26 июля 2022, 23:12 | Обновлено 26 июля 2022, 23:50
113
0

Левандовски будет представлен на Камп Ноу 5 августа

Барселона снова организует официальное мероприятие, где представит поляка

26 июля 2022, 23:12 | Обновлено 26 июля 2022, 23:50
113
0
Левандовски будет представлен на Камп Ноу 5 августа
Instagram. Роберт Левандовски

«Барселона» на сайте объявила о официальном мероприятии, на котором представят Роберта Левандовски (Польша). Оно состоится 5 августа на Камп Ноу.

Испанский гранд презентовал форварда на предсезонном турнире в США.

Роберт уже сыграл за «Барселону», причем сразу в «Эль-Классико» против «Реала». Тогда «Барселона» выиграла со счетом 1:0, а поляк провел на поле 46 минут.

Футболист перешел из немецкой «Баварии» в «Барселону» за 60 млн евро.

По теме:
Барселона - Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В Барселоне не говорили о 2:8 от Баварии»
ХАВИ: «Нет смысла говорить о возвращении Месси»
Роберт Левандовски Барселона презентация Камп Ноу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жорже ЖЕЗУШ: «Все увидели, насколько Динамо эффективно в контратаках»
Футбол | 26 июля 2022, 20:30 1
Жорже ЖЕЗУШ: «Все увидели, насколько Динамо эффективно в контратаках»
Жорже ЖЕЗУШ: «Все увидели, насколько Динамо эффективно в контратаках»

Наставник «Фенербахче» – о предстоящем ответном матче с киевлянами

Стало известно, на кого Луческу рассчитывает в ответном матче с Фенербахче
Футбол | 26 июля 2022, 20:40 1
Стало известно, на кого Луческу рассчитывает в ответном матче с Фенербахче
Стало известно, на кого Луческу рассчитывает в ответном матче с Фенербахче

В Стамбул прибыли 24 футболиста киевского «Динамо»

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 26.07.2022, 21:12
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Футбол | 26.07.2022, 17:07
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Футбол | 26.07.2022, 10:22
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
25.07.2022, 21:35 20
Футбол
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
25.07.2022, 23:09 5
Теннис
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
25.07.2022, 08:30 2
Другие виды
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
25.07.2022, 19:50 1
Футбол
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
25.07.2022, 20:49
Футбол
Криштиану Роналду и пустота
Криштиану Роналду и пустота
25.07.2022, 14:41 33
Футбол
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
24.07.2022, 17:37 1
Авто/мото
WePlay Academy League Season 5 – заряжай на CS:GO
WePlay Academy League Season 5 – заряжай на CS:GO
25.07.2022, 13:56
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем