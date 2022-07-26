Испания26 июля 2022, 23:12 | Обновлено 26 июля 2022, 23:50
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Левандовски будет представлен на Камп Ноу 5 августа
Барселона снова организует официальное мероприятие, где представит поляка
26 июля 2022, 23:12 | Обновлено 26 июля 2022, 23:50
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«Барселона» на сайте объявила о официальном мероприятии, на котором представят Роберта Левандовски (Польша). Оно состоится 5 августа на Камп Ноу.
Испанский гранд презентовал форварда на предсезонном турнире в США.
Роберт уже сыграл за «Барселону», причем сразу в «Эль-Классико» против «Реала». Тогда «Барселона» выиграла со счетом 1:0, а поляк провел на поле 46 минут.
Футболист перешел из немецкой «Баварии» в «Барселону» за 60 млн евро.
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