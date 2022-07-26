Украина. Премьер лига26 июля 2022, 22:32 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
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ВИДЕО. Провал защиты Шахтера. Тадич сравнял счет для Аякса
Горняки в товарищеском матче в Амстердаме пропустили гол в раздевалку
26 июля 2022, 22:32 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
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26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме.
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На 45-й минуте счет сравнял Душан Тадич. У горняков случился провал в защите, и против флангового прострела не было препятствий.
ГОЛ! 1:1. Душан Тадич, 45 мин.
Dusan on the scoresheet! ⚽️#PreSeason pic.twitter.com/Ee2RKX1HSD— AFC Ajax (@AFCAjax) July 26, 2022
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Комментарии 2
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Шахтер в ЛЧ и так всегда получал вагон и тележку голов... Но в этом сезоне будет Океан голов.. Готовимся к антирекорду((
На пів метра поза грою Тадіч(
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