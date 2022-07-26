ВИДЕО. Провал защиты Шахтера. Тадич сравнял счет для Аякса

26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режимі Live в Telegram Sport.ua!

На 45-й минуте счет сравнял Душан Тадич. У горняков случился провал в защите, и против флангового прострела не было препятствий.

ГОЛ! 1:1. Душан Тадич, 45 мин.