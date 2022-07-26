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  4. ВИДЕО. Провал защиты Шахтера. Тадич сравнял счет для Аякса
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 22:32 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
809
2

ВИДЕО. Провал защиты Шахтера. Тадич сравнял счет для Аякса

Горняки в товарищеском матче в Амстердаме пропустили гол в раздевалку

26 июля 2022, 22:32 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
809
2
ВИДЕО. Провал защиты Шахтера. Тадич сравнял счет для Аякса
ФК Шахтер Донецк

26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме. 

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На 45-й минуте счет сравнял Душан Тадич. У горняков случился провал в защите, и против флангового прострела не было препятствий.

ГОЛ! 1:1. Душан Тадич, 45 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VikyKrasotulechka90
Шахтер в ЛЧ и так всегда получал вагон и тележку голов... Но в этом сезоне  будет Океан голов.. Готовимся к антирекорду((
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0
vital_om
На пів метра поза грою Тадіч(
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-1
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