Чемпионат Европы26 июля 2022, 22:10 | Обновлено 26 июля 2022, 22:19
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Англия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 июля в 22:00 видеотрансляцию полуфинала женского Евро-2022
26 июля 2022, 22:10 | Обновлено 26 июля 2022, 22:19
969
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26 июля в 22:00 проходит полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Швеции.
В другом полуфинале 27 июля встретятся Германия и Франция.
Англия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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