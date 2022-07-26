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Чемпионат Европы
26 июля 2022, 22:10 | Обновлено 26 июля 2022, 22:19
969
1

Англия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 июля в 22:00 видеотрансляцию полуфинала женского Евро-2022

26 июля 2022, 22:10 | Обновлено 26 июля 2022, 22:19
969
1
Англия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суспільне Спорт

26 июля в 22:00 проходит полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Швеции.

В другом полуфинале 27 июля встретятся Германия и Франция.

Англия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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veter
Англия опять в финале.
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