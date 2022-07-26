Манор СОЛОМОН: «Пусть эта война поскорее закончится»

Уже бывший футболист «Шахтера» Манор Соломон, который недавно подписал контракт с английским «Фулхэмом», попрощался с донецким клубом.

«Ребята, желаю вам всего самого лучшего в новом сезоне. Пусть эта война поскорее закончится, а вы вернетесь к привычной жизни. Берегите себя. Благодарю вас за все», - написал Соломон в Instagram.

Соломон выступал за «Шахтер» с 2019 года. Всего за дончан хавбек из Израиля провел 106 матчей, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.