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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 19:38 | Обновлено 26 июля 2022, 19:47
389
0

Манор СОЛОМОН: «Пусть эта война поскорее закончится»

Израильский вингер обратился к «Шахтеру»

26 июля 2022, 19:38 | Обновлено 26 июля 2022, 19:47
389
0
Манор СОЛОМОН: «Пусть эта война поскорее закончится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Уже бывший футболист «Шахтера» Манор Соломон, который недавно подписал контракт с английским «Фулхэмом», попрощался с донецким клубом.

«Ребята, желаю вам всего самого лучшего в новом сезоне. Пусть эта война поскорее закончится, а вы вернетесь к привычной жизни. Берегите себя. Благодарю вас за все», - написал Соломон в Instagram.

Соломон выступал за «Шахтер» с 2019 года. Всего за дончан хавбек из Израиля провел 106 матчей, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.

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Манор Соломон Шахтер Донецк
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