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  4. Вингер сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 18:54 | Обновлено 26 июля 2022, 19:10
1020
0

Вингер сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1

Доминго Бланко уже тренируется с днепрянами на сборе в Словении

26 июля 2022, 18:54 | Обновлено 26 июля 2022, 19:10
1020
0
Вингер сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминго Бланко (слева)

27-летний аргентинский вингер Доминго Бланко прибыл в расположение «Днепра-1».

Если не произойдет ничего экстраординарного, в скором времени полузащитник подпишет контракт с новым клубом, предположительно на 3 года.

В 2019 году Доминго Бланко провел один матч в составе национальной сборной Аргентины. Сейчас он является свободным агентом.

Бланко может сыграть вингером на обеих флангах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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