Украина. Премьер лига26 июля 2022, 18:54 | Обновлено 26 июля 2022, 19:10
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Вингер сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1
Доминго Бланко уже тренируется с днепрянами на сборе в Словении
26 июля 2022, 18:54 | Обновлено 26 июля 2022, 19:10
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27-летний аргентинский вингер Доминго Бланко прибыл в расположение «Днепра-1».
Если не произойдет ничего экстраординарного, в скором времени полузащитник подпишет контракт с новым клубом, предположительно на 3 года.
В 2019 году Доминго Бланко провел один матч в составе национальной сборной Аргентины. Сейчас он является свободным агентом.
Бланко может сыграть вингером на обеих флангах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
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