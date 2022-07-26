Вингер сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1

27-летний аргентинский вингер Доминго Бланко прибыл в расположение «Днепра-1».

Если не произойдет ничего экстраординарного, в скором времени полузащитник подпишет контракт с новым клубом, предположительно на 3 года.

В 2019 году Доминго Бланко провел один матч в составе национальной сборной Аргентины. Сейчас он является свободным агентом.

Бланко может сыграть вингером на обеих флангах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.