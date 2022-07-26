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  4. Днепр-1 просматривает очередного игрока Металлиста
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 18:16 |
674
0

Днепр-1 просматривает очередного игрока Металлиста

Владимир Танчик может сменить клубную прописку

26 июля 2022, 18:16 |
674
0
Днепр-1 просматривает очередного игрока Металлиста
ФК Металлист. Владимир Танчик

Очередной футболист харьковского «Металлиста» прибыл на просмотр в «Днепр-1». На этот раз – Владимир Танчик.

Опытный 31-летний универсал может сыграть на любом из флангов защиты-полузащиты (преимущественно на правом).

Ранее Александр Кучер, работавший главным тренером харьковчан, возглавил днепровскую команду.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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