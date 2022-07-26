Днепр-1 просматривает очередного игрока Металлиста

Очередной футболист харьковского «Металлиста» прибыл на просмотр в «Днепр-1». На этот раз – Владимир Танчик.

Опытный 31-летний универсал может сыграть на любом из флангов защиты-полузащиты (преимущественно на правом).

Ранее Александр Кучер, работавший главным тренером харьковчан, возглавил днепровскую команду.