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  4. ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику
Испания
26 июля 2022, 17:43 | Обновлено 26 июля 2022, 17:51
420
0

ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

26 июля 2022, 17:43 | Обновлено 26 июля 2022, 17:51
420
0
ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
2. Андрей Лунин сыграет в следующем товарищеском матче Реала
3. Заря отдала бразильского форварда в аренду в Португалию
4. Прогноз на матч Бенфика – Ньюкасл

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Источник Sport.ua
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