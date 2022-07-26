Испания26 июля 2022, 17:43 | Обновлено 26 июля 2022, 17:51
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ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
26 июля 2022, 17:43 | Обновлено 26 июля 2022, 17:51
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1. Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
2. Андрей Лунин сыграет в следующем товарищеском матче Реала
3. Заря отдала бразильского форварда в аренду в Португалию
4. Прогноз на матч Бенфика – Ньюкасл
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