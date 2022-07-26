Вторая лига. Участие подтвердили 10 клубов, ПФЛ надеется на 12 команд

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, что определенность с количеством участников Второй лиги появится в августе.

Сейчас участие в чемпионате подтвердили только 10 клубов, а в ПФЛ надеются, что список удастся расширить хотя бы до 12-ти участников.

Полного списка участников пока нет.