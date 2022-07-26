Бавария подписала 17-летнего форварда за 24 миллиона евро
Матис Тель подписал 5-летний контракт
«Бавария» объявила о подписании контракта с 17-летним французским форвардом Матисом Телем, который выступал за «Ренн».
17-летний игрок подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся мюнхенскому клубу ориентировочно в 24 миллиона евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Тель стал самым юным дебютантом команды в элитном дивизионе чемпионата Франции.
Ранее тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не удивится, если игрок уже в новом сезоне забьет 10 голов.
✨ 🔴⚪#ServusTel #FCBayern pic.twitter.com/FQkqFd4RYc— FC Bayern München (@FCBayern) July 26, 2022
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