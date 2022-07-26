Бавария подписала 17-летнего форварда за 24 миллиона евро

«Бавария» объявила о подписании контракта с 17-летним французским форвардом Матисом Телем, который выступал за «Ренн».

17-летний игрок подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся мюнхенскому клубу ориентировочно в 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Тель стал самым юным дебютантом команды в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Ранее тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не удивится, если игрок уже в новом сезоне забьет 10 голов.

