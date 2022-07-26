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  4. Бавария подписала 17-летнего форварда за 24 миллиона евро
Германия
26 июля 2022, 15:27 |
962
1

Бавария подписала 17-летнего форварда за 24 миллиона евро

Матис Тель подписал 5-летний контракт

26 июля 2022, 15:27 |
962
1
Бавария подписала 17-летнего форварда за 24 миллиона евро
fcbayern.com

«Бавария» объявила о подписании контракта с 17-летним французским форвардом Матисом Телем, который выступал за «Ренн».

17-летний игрок подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся мюнхенскому клубу ориентировочно в 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Тель стал самым юным дебютантом команды в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Ранее тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не удивится, если игрок уже в новом сезоне забьет 10 голов.
 

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Источник ФК Бавария
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Serhiy Vyhryst
Ого, а у нас Супряга до сих пір "молодой и подающий надежды".
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