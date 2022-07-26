Динамо U-19 обыграло Спарту и завершило турнир на 3-м месте

«Динамо» U-19 провело матч за 3-е место на товарищеском турнире, который проходил в Чехии. Киевляне обыграли «Спарту» в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

Турнир CEE Cup 2022. Матч за третье место

«Спарта» (Прага, Чехия) – «Динамо» (Киев, Украина) - 1:1 (3:4 по пен.)

Голы: Витаригов (55) – Кремчанин (77)

«Динамо»: 12.Авраменко (к) – 16.Цилык (20. Гусев, 69), 3.Балаба, 18.Сизонюк (6.Яцик, 57), 28.Билоконь – 5.Янчишин, 11.Грохольский (10 .Царенко, 66), 21.Василец (9.Горбач, 41) – 13.Кремчанин, 19.Маткевич (7.Слесарь, 66) – 36 Дзень (22.Саленко, 41)