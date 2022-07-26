Йожеф САБО: «Шанс Динамо - дотянуть до серии пенальти в матче с Фенербахче»

Экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо не думает, что у «Динамо» будет много шансов победить «Фенербахче» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

«По первой игре было видно, что туркам ничья нужна была больше, чем нам. Но Луческу действовал совершенно той же манерой. Я хорошо знаю, как он строит игру, помню, когда он только принял «Динамо»: все то же, все построено на сохранении своих ворот сухими, а там – как получится. Счет первого матча абсолютно логичен, посмотрим, что будет дальше».

«В принципе, ситуация не такая уж безнадежная, «Динамо» много и долго готовилось. Война войной, но команда была собрана, сыграно много товарищеских игр. Да, это не те матчи, где нужно добывать очки, в то же время это лучше, чем совсем ничего. Но в то же время чувствуется, что чего-то нет. А нет у «Динамо» атаки. Нет центрального нападающего, который бы двигался по ширине, назад и так далее. Забивать реально некому. Беседин – ну никакой сейчас, Цыганков сейчас слабенький, далекий от своих лучших показателей».

«Поэтому наш, по сути, единственный шанс – сохранить равновесие до конца игрового времени и дотянуть до лотереи в серии пенальти, где попытаться вытащить счастливый билет. Думаю, что именно так будет играть Луческу. Да, есть вероятность поймать турок на контратаке, но она очень мала, потому что будем откровенными – «Фенербахче» и, собственно, Жезусу победа сейчас нужна больше, чем «Динамо», – сказал Сабо.

Первая игра завершилась вничью 0:0. Ответная пройдет 27 июля.