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  4. Металлист вскоре вернется в Украину и объявит о новичках
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 14:27 |
126
0

Металлист вскоре вернется в Украину и объявит о новичках

Об этом рассказал начальник команды Евгений Покатилов

26 июля 2022, 14:27 |
126
0
Металлист вскоре вернется в Украину и объявит о новичках
ФК Металлист

Начальник команды «Металлист» Евгений Покатилов рассказал о том, что в ближайшее время клуб объявит о всех новичках.

— Болельщиков беспокоит вопрос комплектации команды. Можете что-нибудь рассказать на эту тему?

— Процесс комплектации команды входит в финальную фазу. Уже в Ужгороде к «Металлисту» присоединятся новички. О некоторых из них клуб уже сообщал, имена других будут объявлены после заключения контрактов.

— В контрольных матчах много игрового времени получали воспитанники Академии. Тренерский штаб будет делать на них ставку в УПЛ?

— Этот вопрос следует переадресовать тренерскому штабу. От себя я могу сказать, что ребята из Академии получают свой шанс не за «красивые глаза». У «Металлиста» подрастает очень сильное поколение молодых футболистов. Тренеры давно видят эту перспективу и еще в январе-феврале давали ребятам достаточно много времени в контрольных матчах. Небольшими, но твердыми шагами их готовят к взрослому футболу, и длительное пребывание в Турции, возможность постоянно тренироваться с первой командой, только ускорили этот процесс.

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Источник ФК Металлист
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