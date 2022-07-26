Металлист вскоре вернется в Украину и объявит о новичках
Об этом рассказал начальник команды Евгений Покатилов
Начальник команды «Металлист» Евгений Покатилов рассказал о том, что в ближайшее время клуб объявит о всех новичках.
— Болельщиков беспокоит вопрос комплектации команды. Можете что-нибудь рассказать на эту тему?
— Процесс комплектации команды входит в финальную фазу. Уже в Ужгороде к «Металлисту» присоединятся новички. О некоторых из них клуб уже сообщал, имена других будут объявлены после заключения контрактов.
— В контрольных матчах много игрового времени получали воспитанники Академии. Тренерский штаб будет делать на них ставку в УПЛ?
— Этот вопрос следует переадресовать тренерскому штабу. От себя я могу сказать, что ребята из Академии получают свой шанс не за «красивые глаза». У «Металлиста» подрастает очень сильное поколение молодых футболистов. Тренеры давно видят эту перспективу и еще в январе-феврале давали ребятам достаточно много времени в контрольных матчах. Небольшими, но твердыми шагами их готовят к взрослому футболу, и длительное пребывание в Турции, возможность постоянно тренироваться с первой командой, только ускорили этот процесс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23
Африканец мечтает поиграть на топовом уровне