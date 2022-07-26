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  4. Прага. Дарья Снигур уступила в первом круге
WTA
26 июля 2022, 14:10 |
178
0

Прага. Дарья Снигур уступила в первом круге

Дарья не сумела преодолеть первый круг

26 июля 2022, 14:10 |
178
0
Прага. Дарья Снигур уступила в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Дарья Снигур уступила в первом круге хардового турнира WTA250, который проходит в Праге.

Молодая теннисистка уступила Виктории Томовой из Болгарии в двух сетах - 4:6, 2:6.

Снигур во второй раз сыграла в основной сетке турнира WTA. В июне Дарья уступила в первом круге турнира в Ноттингеме.

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Источник Sport.ua
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