WTA26 июля 2022, 14:10 |
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Прага. Дарья Снигур уступила в первом круге
Дарья не сумела преодолеть первый круг
26 июля 2022, 14:10 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур уступила в первом круге хардового турнира WTA250, который проходит в Праге.
Молодая теннисистка уступила Виктории Томовой из Болгарии в двух сетах - 4:6, 2:6.
Снигур во второй раз сыграла в основной сетке турнира WTA. В июне Дарья уступила в первом круге турнира в Ноттингеме.
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