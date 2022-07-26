Прага. Дарья Снигур уступила в первом круге

Украинская теннисистка Дарья Снигур уступила в первом круге хардового турнира WTA250, который проходит в Праге.

Молодая теннисистка уступила Виктории Томовой из Болгарии в двух сетах - 4:6, 2:6.

Снигур во второй раз сыграла в основной сетке турнира WTA. В июне Дарья уступила в первом круге турнира в Ноттингеме.