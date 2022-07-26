Ковалец тренируется с Динамо в Польше

По информации журналиста Виктора Вацко, полузащитник Кирилл Ковалец тренируется вместе с основным составом «Динамо» в Польше.

Однако это не значит, что клуб обязательно подпишет с игроком контракт.

У «Динамо» достаточно футболистов в центре поля, и 29-летний Ковалец не является приоритетом для тренера, но игрок получил возможность показать себя.

Ковалец после ухода из «Александрии» является свободным агентом.