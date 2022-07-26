Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ковалец тренируется с Динамо в Польше
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 13:10 |
871
0

Ковалец тренируется с Динамо в Польше

Хавбек работает с киевлянами

26 июля 2022, 13:10 |
871
0
Ковалец тренируется с Динамо в Польше
ФК Александрия

По информации журналиста Виктора Вацко, полузащитник Кирилл Ковалец тренируется вместе с основным составом «Динамо» в Польше.

Однако это не значит, что клуб обязательно подпишет с игроком контракт.

У «Динамо» достаточно футболистов в центре поля, и 29-летний Ковалец не является приоритетом для тренера, но игрок получил возможность показать себя.

Ковалец после ухода из «Александрии» является свободным агентом.

По теме:
Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГРОЗНЫЙ: «В ответном матче Динамо забьет и со стандарта, и с игры»
Фенербахче – Динамо. Текстовая трансляция матча
Кирилл Ковалец Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Вацко Live
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Футбол | 25 июля 2022, 19:50 1
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер

Украинский центрбек не вернулся в родной клуб, а выбрал турецкий «Адана Демирспор»

ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
Теннис | 25 июля 2022, 23:09 4
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним

Украинский теннисист обыграл Андрея Кузнецова на челледжере в Сеговии

Дарио СРНА: «Не буду опускаться на уровень Днепра-1»
Футбол | 26.07.2022, 10:45
Дарио СРНА: «Не буду опускаться на уровень Днепра-1»
Дарио СРНА: «Не буду опускаться на уровень Днепра-1»
Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»
Футбол | 26.07.2022, 10:29
Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»
Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»
Криштиану Роналду и пустота
Футбол | 25.07.2022, 14:41
Криштиану Роналду и пустота
Криштиану Роналду и пустота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
24.07.2022, 09:04
Футбол
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
25.07.2022, 21:05 1
Футбол
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
25.07.2022, 13:28
Война
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
25.07.2022, 08:30 2
Другие виды
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 10
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
25.07.2022, 01:20 2
MMA
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
24.07.2022, 13:50 4
Футбол
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем