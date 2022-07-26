Украина. Премьер лига26 июля 2022, 13:10 |
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Ковалец тренируется с Динамо в Польше
Хавбек работает с киевлянами
26 июля 2022, 13:10 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, полузащитник Кирилл Ковалец тренируется вместе с основным составом «Динамо» в Польше.
Однако это не значит, что клуб обязательно подпишет с игроком контракт.
У «Динамо» достаточно футболистов в центре поля, и 29-летний Ковалец не является приоритетом для тренера, но игрок получил возможность показать себя.
Ковалец после ухода из «Александрии» является свободным агентом.
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