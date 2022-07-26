Дарья Снигур – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) начнет борьбу в основе турнира 250 в Праге.

В первом круге украинка сразится против Виктории Томовой из Болгарии (№110 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Ранее теннисистки между собой не играли.

Далее по сетке Магда Линетт из Польши (№68 WTA).

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