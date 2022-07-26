ATP26 июля 2022, 06:05 | Обновлено 26 июля 2022, 06:12
37
0
Сачко проиграл в первом круге грунтового турнира в Австрии
Украинский теннисист уступил Душану Лайовичу из Сербии в двух сетах
26 июля 2022, 06:05 | Обновлено 26 июля 2022, 06:12
37
0
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 265) проиграл в первом круге грунтового турнира в австрийском Кицбюэле.
В статусе лаки-лузера Сачко уступил Душану Лайовичу из Сербии (ATP 80) со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Матч длился 1 час и 56 минут.
Виталий, несмотря на поражение, играл гораздо лучше, чем в квалификации против Себастьяна Офнера. Во втором сете в 12-м гейме у украинца был даже сетбол.
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