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  4. Сачко проиграл в первом круге грунтового турнира в Австрии
ATP
26 июля 2022, 06:05 | Обновлено 26 июля 2022, 06:12
37
0

Сачко проиграл в первом круге грунтового турнира в Австрии

Украинский теннисист уступил Душану Лайовичу из Сербии в двух сетах

26 июля 2022, 06:05 | Обновлено 26 июля 2022, 06:12
37
0
Сачко проиграл в первом круге грунтового турнира в Австрии
ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 265) проиграл в первом круге грунтового турнира в австрийском Кицбюэле.

В статусе лаки-лузера Сачко уступил Душану Лайовичу из Сербии (ATP 80) со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Матч длился 1 час и 56 минут.

Виталий, несмотря на поражение, играл гораздо лучше, чем в квалификации против Себастьяна Офнера. Во втором сете в 12-м гейме у украинца был даже сетбол.

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Источник Sport.ua
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