Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Белорусы нам намного ближе, чем москали»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, что футбол вдохновляет многих украинских военных на поле боя.

«Футбол очень важен для наших бойцов. Перед матчами сборной общался с военными, которые, находясь под обстрелами, авиаударами, в окопах обсуждают футбол, а затем начинают насыпать в ответ.

Это очень важно для них. Много наших ультрас, абсолютно всех команд, воюют за Украину, защищают нашу землю. Мы знаем, что для них значит футбол. Мы в свою очередь должны работать на всех фронтах, не только военном, но и информационном.

Мы объединены одной идеей – наша общая победа Украины. Освободить нашу землю от этих проклятых е**ных орков.

Белорусы нам намного ближе, чем москали, которые для нас абсолютно никто. В беларуси более сознательная нация, сознательный народ, который не сделает каких-то движений только лишь по воле одного дебильного диктатора лукашенко. Мы знаем, как он пришел к президентству, что вытворяет в стране. Это просто подстилка путина. Он ведется на все его безумные идеи.

Белорусы – вы ни в коем случае не пойдете с войной на Украину. А если пойдете, то просто посмотрите, что творят наши ВСУ, и на западе Украины вы будете удобрением для чернозема. Здесь вас ждет ад и смерть. Поэтому берегите семьи, прославляйте свою страну и ни в коем случае не идите с войной на Украину», - сказал Федецкий.