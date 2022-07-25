Украина. Премьер лига25 июля 2022, 23:23 | Обновлено 25 июля 2022, 23:50
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ФОТО. Утечка: как будет выглядеть игровая форма Динамо в новом сезоне
Французский сайт начал продажу синих и желтых футболок киевской команды
25 июля 2022, 23:23 | Обновлено 25 июля 2022, 23:50
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Стало известно, как будет выглядеть игровая форма киевского «Динамо» в новом сезоне.
Сайт Unisportstore.fr начал продажу синих и желтых футболок киевлян, которые будут использоваться в следующем сезоне. Стоимость футболки составляет 84,95 евро.
Киевское «Динамо» сотрудничает с производителем одежды New Balance.
Оцените новую игровую форму киевлян в комментариях.
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Комментарии 1
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Во-первых, это не форма, а её составляющая треть- футболка, во-вторых, хоть какое-то разнообразие на заросших мхом динамовских "форменных" скрепах.
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