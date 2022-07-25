ФОТО. Утечка: как будет выглядеть игровая форма Динамо в новом сезоне

Стало известно, как будет выглядеть игровая форма киевского «Динамо» в новом сезоне.

Сайт Unisportstore.fr начал продажу синих и желтых футболок киевлян, которые будут использоваться в следующем сезоне. Стоимость футболки составляет 84,95 евро.

Киевское «Динамо» сотрудничает с производителем одежды New Balance.

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