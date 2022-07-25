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  4. ФОТО. Утечка: как будет выглядеть игровая форма Динамо в новом сезоне
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 23:23 | Обновлено 25 июля 2022, 23:50
1528
1

ФОТО. Утечка: как будет выглядеть игровая форма Динамо в новом сезоне

Французский сайт начал продажу синих и желтых футболок киевской команды

25 июля 2022, 23:23 | Обновлено 25 июля 2022, 23:50
1528
1
ФОТО. Утечка: как будет выглядеть игровая форма Динамо в новом сезоне
Unisportstore.fr

Стало известно, как будет выглядеть игровая форма киевского «Динамо» в новом сезоне.

Сайт Unisportstore.fr начал продажу синих и желтых футболок киевлян, которые будут использоваться в следующем сезоне. Стоимость футболки составляет 84,95 евро.

Киевское «Динамо» сотрудничает с производителем одежды New Balance.

Оцените новую игровую форму киевлян в комментариях.

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фото игровая форма Динамо Киев New Balance
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Комментарии 1
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Добрый Хоррор
Во-первых, это не форма, а её составляющая треть- футболка, во-вторых, хоть какое-то разнообразие на заросших мхом динамовских "форменных" скрепах.
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