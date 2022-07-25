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Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 22:35 | Обновлено 25 июля 2022, 22:44
742
0

Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика

Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трансфером хавбека

25 июля 2022, 22:35 | Обновлено 25 июля 2022, 22:44
742
0
Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Журналист Игорь Цыганык рассказал инсайд о ситуации с возможным трансфером хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Насколько я понимаю, «Брентфорд» немного увеличил свое предложение по Мудрику. Но у «Шахтера» постоянно поднимается цена на Мудрика. Сначала они хотели его за 20 млн продать, почти договорились, а потом… Знаете, аппетит появляется во время еды, поэтому они просили у Байера больше, а у Брентфорда еще больше.

Я вам хочу сказать, что до бесконечности это может не дойти. Не могу сказать, что уже закончился переговорный процесс. И та позиция, которая сейчас есть у «Шахтера« по Мудрику, она не вызывает никакого конструктива по отношению к футболисту и к клубу, который им интересуется. Хотя сам Мудрик подтвердил, что готов перейти в «Брентфорд», если клубы смогут прийти к согласию».

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Источник Циганик LIVE
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