Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика

Журналист Игорь Цыганык рассказал инсайд о ситуации с возможным трансфером хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Насколько я понимаю, «Брентфорд» немного увеличил свое предложение по Мудрику. Но у «Шахтера» постоянно поднимается цена на Мудрика. Сначала они хотели его за 20 млн продать, почти договорились, а потом… Знаете, аппетит появляется во время еды, поэтому они просили у Байера больше, а у Брентфорда еще больше.

Я вам хочу сказать, что до бесконечности это может не дойти. Не могу сказать, что уже закончился переговорный процесс. И та позиция, которая сейчас есть у «Шахтера« по Мудрику, она не вызывает никакого конструктива по отношению к футболисту и к клубу, который им интересуется. Хотя сам Мудрик подтвердил, что готов перейти в «Брентфорд», если клубы смогут прийти к согласию».