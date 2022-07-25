Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Лига чемпионов
25 июля 2022, 21:35 | Обновлено 25 июля 2022, 22:02
6973
8

Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал

Кроме Setants Sports, игру покажет и 2+2, но с 15-минутной задержкой

25 июля 2022, 21:35 | Обновлено 25 июля 2022, 22:02
6973
8
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Телеканал 2+2

27 июля в Стамбуле состоится ответный матч между командами «Фенербахче» из Турции и киевским «Динамо» на стадии 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Поединок будет транслировать не только Setants Sports, но и украинский телеканал 2+2, информирует журналист Сергей Болотников. Причем, скорее всего, трансляции на 2+2 будет идти с 15-минутной задержкой, но этот вопрос еще уточняется.

20 июля первый матч в польской Лодзи, домашний для «Динамо», завершился вничью со счетом 0:0.

По теме:
24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов
Александр РОМАНЧУК: «В домашнем матче с Динамо турки понесутся вперед»
Александр ГОЛОВКО: «Визуально Фенербахче владел инициативой»
Динамо Киев Фенербахче телетрансляции ТВ-права MEGOGO Лига чемпионов Setanta Sports Фенербахче - Динамо телеканал 2+2 Сергей Болотников
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче
Футбол | 25 июля 2022, 20:08 4
ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче
ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче

Форвард ПСЖ верен своим привычкам

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 25 июля 2022, 07:00 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
Другие виды | 25.07.2022, 06:23
Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
Источник: Андрей Лунин сыграет в следующем товарищеском матче Реала
Футбол | 25.07.2022, 22:22
Источник: Андрей Лунин сыграет в следующем товарищеском матче Реала
Источник: Андрей Лунин сыграет в следующем товарищеском матче Реала
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Футзал | 24.07.2022, 22:40
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Dunkel
Якщо покажуть також як  Setans  перший матч - хай ідуть разом...за руским кпраблем.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Яценко
Для тих, хто з телефоном, планшетом і ноутом, з хорошим інетом - нормально. Хоча блокування на Мегого - був неприємний сюрприз, бо Сетанта там оплачена в пакеті. А от для тих, у кого просто Т2 чи антена - неприпустимо. І таких людей дуже багато насправді. Всі хотіли б дивитись на нормальному телеку, а не на менших екранах.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
mastorent
ну хоть так уже
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Ось зараз повітряна тривога, люди ховаються хто куди, бо якщо по твоєму будинку влучить "калібр", то не залишиться нічого. Який футбол...
Ответить
+1
Voxa Hvedyk
Знову прийдеться через vpn на iptv  дивитися...В Україні мабуть трансляцію заблокують...
Ответить
0
Андрій Некрасов
Все равно все будут Ворсклу смотреть. Какая разница кто там Динамо будет показывать.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
23.07.2022, 22:00 6
Футзал
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
24.07.2022, 10:14 1
Футбол
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
25.07.2022, 06:05 8
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
23.07.2022, 18:38 15
Футбол
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 10
Футбол
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
25.07.2022, 08:30
Другие виды
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем