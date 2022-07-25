Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал

27 июля в Стамбуле состоится ответный матч между командами «Фенербахче» из Турции и киевским «Динамо» на стадии 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Поединок будет транслировать не только Setants Sports, но и украинский телеканал 2+2, информирует журналист Сергей Болотников. Причем, скорее всего, трансляции на 2+2 будет идти с 15-минутной задержкой, но этот вопрос еще уточняется.

20 июля первый матч в польской Лодзи, домашний для «Динамо», завершился вничью со счетом 0:0.