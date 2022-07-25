Лига чемпионов25 июля 2022, 21:35 | Обновлено 25 июля 2022, 22:02
6973
8
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Кроме Setants Sports, игру покажет и 2+2, но с 15-минутной задержкой
25 июля 2022, 21:35 | Обновлено 25 июля 2022, 22:02
6973
8
27 июля в Стамбуле состоится ответный матч между командами «Фенербахче» из Турции и киевским «Динамо» на стадии 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Поединок будет транслировать не только Setants Sports, но и украинский телеканал 2+2, информирует журналист Сергей Болотников. Причем, скорее всего, трансляции на 2+2 будет идти с 15-минутной задержкой, но этот вопрос еще уточняется.
20 июля первый матч в польской Лодзи, домашний для «Динамо», завершился вничью со счетом 0:0.
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Комментарии 8
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Якщо покажуть також як Setans перший матч - хай ідуть разом...за руским кпраблем.
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Для тих, хто з телефоном, планшетом і ноутом, з хорошим інетом - нормально. Хоча блокування на Мегого - був неприємний сюрприз, бо Сетанта там оплачена в пакеті. А от для тих, у кого просто Т2 чи антена - неприпустимо. І таких людей дуже багато насправді. Всі хотіли б дивитись на нормальному телеку, а не на менших екранах.
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ну хоть так уже
Ось зараз повітряна тривога, люди ховаються хто куди, бо якщо по твоєму будинку влучить "калібр", то не залишиться нічого. Який футбол...
Знову прийдеться через vpn на iptv дивитися...В Україні мабуть трансляцію заблокують...
Все равно все будут Ворсклу смотреть. Какая разница кто там Динамо будет показывать.
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