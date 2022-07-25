Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Легендарный форвард – об общении с украинскими военными
Легенда украинского футбола Игорь Беланов рассказал о своем общении с украинскими военными:
«Я нахожусь в Одессе, и там не так уж спокойно. Ракеты летают чуть ли не над головой. Переживаешь, хочешь внести какой-то вклад для наших вооруженных сил.
Я занимаюсь и гуманитарной помощью. Беру «Золотой мяч» туда, где они. Им очень приятно. Хочется, чтобы наши люди немного отвлекались, потому что это ужас.
Да, я на батарею обязательно беру «Золотой мяч», чтобы поднять их дух. Конечно, им приятно».
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