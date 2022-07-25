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  4. ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче
Франция
25 июля 2022, 20:08 |
1004
3

ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче

Форвард ПСЖ верен своим привычкам

25 июля 2022, 20:08 |
1004
3
ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче
ФК ПСЖ. Неймар

Звездный форвард ПСЖ Неймар известен своей любовью к симуляциям. От любимого грязного приема бразилец не отказывается даже в товарищеских матчах.

Вчера ПСЖ в товарищеском матче в Японии разгромил местную «Гамба Осака» 6:2. Во время матча Неймар симулировал фол в штрафной площадке соперника и добился своего – судья назначил пенальти:

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Неймар ПСЖ видео Гамба Осака товарищеские матчи
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Remark
Что поделать если он баба. А иногда он еще и плачет, как будто у него оторвало одновременно три ноги.
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+1
Gerrard87
С данного повтора четко видно скользящий удар по кончику стопы левой ногой защитника
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