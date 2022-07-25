Франция25 июля 2022, 20:08 |
1004
3
ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче
Форвард ПСЖ верен своим привычкам
25 июля 2022, 20:08 |
1004
3
Звездный форвард ПСЖ Неймар известен своей любовью к симуляциям. От любимого грязного приема бразилец не отказывается даже в товарищеских матчах.
Вчера ПСЖ в товарищеском матче в Японии разгромил местную «Гамба Осака» 6:2. Во время матча Неймар симулировал фол в штрафной площадке соперника и добился своего – судья назначил пенальти:
July 25, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июля 2022, 16:38 8
Киевляне вылетели в Стамбул
Футбол | 24 июля 2022, 21:45 4
Во время встречи в Ужгороде было собрано более 1 млн грн для ВСУ
Футбол | 25.07.2022, 20:52
Футбол | 25.07.2022, 11:00
Футбол | 25.07.2022, 14:41
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Что поделать если он баба. А иногда он еще и плачет, как будто у него оторвало одновременно три ноги.
С данного повтора четко видно скользящий удар по кончику стопы левой ногой защитника
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2022, 06:05 8
25.07.2022, 13:28
25.07.2022, 07:59 7
25.07.2022, 08:30
23.07.2022, 18:38 15
24.07.2022, 09:04
24.07.2022, 13:50 3
24.07.2022, 18:10 1