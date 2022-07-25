ВИДЕО. Успешная симуляция Неймара в товарищеском матче

Звездный форвард ПСЖ Неймар известен своей любовью к симуляциям. От любимого грязного приема бразилец не отказывается даже в товарищеских матчах.

Вчера ПСЖ в товарищеском матче в Японии разгромил местную «Гамба Осака» 6:2. Во время матча Неймар симулировал фол в штрафной площадке соперника и добился своего – судья назначил пенальти: