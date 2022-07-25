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25 июля 2022, 19:15 |
104
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Военные в окопах общаются о футболе»

Известный футболист пообщался с военными

25 июля 2022, 19:15 |
104
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Военные в окопах общаются о футболе»
ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий пообщался с украинскими военными и рассказал, насколько важен для них футбол:

«Футбол для них очень важен, как бы ни было. Буквально перед матчами сборной общался с военными, которые под обстрелами артиллерии, авиабомб, минометов общаются о футболе. В окопах они общаются о футболе, а затем начинают написать в ответ.

Как ни крути, достаточно много наших ультрас абсолютно всех команд воюют за Украину, защищают нашу землю. Мы знаем, что такое для них футбол. Мы должны работать на всех фронтах. Не только на войне, но и на информационном фронте. Кто угодно: блоггеры, певцы. Мы объединены общей целью - освободить нашу землю от этих проклятых и орков».

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Источник Sportarena
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