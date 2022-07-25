Италия25 июля 2022, 17:56 |
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Старт сезона в Серии А могут перенести
Чемпионат должен начаться 13 августа
25 июля 2022, 17:56 |
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В связи с проведением в ноябре-декабре чемпионата мира-2022, старт нового сезона Серии А был запланирован на непривычную раннюю дату – 13 августа.
Однако президент Серии А Лоренцо Казини заявил, что не уверен в том, что чемпионат начнется настолько рано:
«Эта первая обеспокоенность связанная с климатом, потому что если нынешняя температура сохранится, будет невозможно начать сезон 13 августа. Это будет аномальный сезон из-за паузы на чемпионат мира».
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