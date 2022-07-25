Старт сезона в Серии А могут перенести

В связи с проведением в ноябре-декабре чемпионата мира-2022, старт нового сезона Серии А был запланирован на непривычную раннюю дату – 13 августа.

Однако президент Серии А Лоренцо Казини заявил, что не уверен в том, что чемпионат начнется настолько рано:

«Эта первая обеспокоенность связанная с климатом, потому что если нынешняя температура сохранится, будет невозможно начать сезон 13 августа. Это будет аномальный сезон из-за паузы на чемпионат мира».