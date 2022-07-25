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Италия
25 июля 2022, 17:56 |
566
0

Старт сезона в Серии А могут перенести

Чемпионат должен начаться 13 августа

25 июля 2022, 17:56 |
566
0
Старт сезона в Серии А могут перенести

В связи с проведением в ноябре-декабре чемпионата мира-2022, старт нового сезона Серии А был запланирован на непривычную раннюю дату – 13 августа.

Однако президент Серии А Лоренцо Казини заявил, что не уверен в том, что чемпионат начнется настолько рано:

«Эта первая обеспокоенность связанная с климатом, потому что если нынешняя температура сохранится, будет невозможно начать сезон 13 августа. Это будет аномальный сезон из-за паузы на чемпионат мира».

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Источник Football-Italia
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