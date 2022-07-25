Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей БАЦУЛА: «АИК? Готовы к любому сценарию»
Лига конференций
25 июля 2022, 17:43 |
262
0

Андрей БАЦУЛА: «АИК? Готовы к любому сценарию»

Защитник «Ворсклы» - о матче Лиги конференций

25 июля 2022, 17:43 |
262
0
Андрей БАЦУЛА: «АИК? Готовы к любому сценарию»
YouTube. Андрей Бацула

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула поделился ожиданиями от ответного матча квалификаций Лиги конференций против АИКа (27 июня):

«Мы сыграли только первый тайм, если можно так сказать. Эта дуэль состоит из двух игр, первая была в нашу пользу. Но нам нужно противостоять сопернику во второй раз. Будет другой стадион, у них будет большая поддержка.

Готовы к любому сценарию событий на поле. Тренеры сделают анализ предыдущего матча, посмотрим на наши ошибки, хорошие действия. От этого будем отталкиваться на вторую игру».

По теме:
АИК – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек-легионер распрощался с Ворсклой
Ответный матч АИКа и Ворсклы рассудят сербы
Андрей Бацула Ворскла Полтава АИК - Ворскла Лига конференций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Эспрессо ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Футбол | 24 июля 2022, 18:54 10
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул

Виталий удачно начал игру

Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Другие виды | 25 июля 2022, 06:05 8
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Чемпионат мира по легкой атлетике завершился в Юджине, штат Орегон, США

Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Футбол | 24.07.2022, 21:45
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон
Футбол | 25.07.2022, 15:51
25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон
25 игроков. Заря опубликовала заявку на сезон
ВИДЕО. Мертенс ушел с Наполи, футболисты бегут с России, ставим на Сачко
Футбол | 25.07.2022, 14:11
ВИДЕО. Мертенс ушел с Наполи, футболисты бегут с России, ставим на Сачко
ВИДЕО. Мертенс ушел с Наполи, футболисты бегут с России, ставим на Сачко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
25.07.2022, 10:17 3
Футбол
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
24.07.2022, 17:37 1
Авто/мото
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
25.07.2022, 01:20 2
MMA
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
23.07.2022, 22:00 6
Футзал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
24.07.2022, 22:40 10
Футзал
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
25.07.2022, 11:00 1
Футбол
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
24.07.2022, 09:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем