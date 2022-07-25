Андрей БАЦУЛА: «АИК? Готовы к любому сценарию»
Защитник «Ворсклы» - о матче Лиги конференций
Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула поделился ожиданиями от ответного матча квалификаций Лиги конференций против АИКа (27 июня):
«Мы сыграли только первый тайм, если можно так сказать. Эта дуэль состоит из двух игр, первая была в нашу пользу. Но нам нужно противостоять сопернику во второй раз. Будет другой стадион, у них будет большая поддержка.
Готовы к любому сценарию событий на поле. Тренеры сделают анализ предыдущего матча, посмотрим на наши ошибки, хорошие действия. От этого будем отталкиваться на вторую игру».
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