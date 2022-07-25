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Италия
25 июля 2022, 17:25 | Обновлено 25 июля 2022, 18:03
1370
0

Экс-звезда Динамо перейдет в клуб третьего дивизиона Италии

Джермейн Ленс будет выступать за «Вис Пезаро»

25 июля 2022, 17:25 | Обновлено 25 июля 2022, 18:03
1370
0
Экс-звезда Динамо перейдет в клуб третьего дивизиона Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Ленс

Клуб третьего дивизиона чемпионата Италии «Вис Пезаро» может подписать известного нидерландского вингера Джермейна Ленса. По информации СМИ, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

В ближайшее время Ленс должен прибыть в Италию для завершения трансфера на правах свободного агента. В прошлом сезоне Ленс не провел ни одного матча за «Бешикташ».

Украинским любителям футбола 34-летний вингер знаком по выступлениям за «Динамо» Киев в 2013 – 2015 годах.

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Джермейн Ленс Вис Пезаро Бешикташ
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