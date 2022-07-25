Экс-звезда Динамо перейдет в клуб третьего дивизиона Италии

Клуб третьего дивизиона чемпионата Италии «Вис Пезаро» может подписать известного нидерландского вингера Джермейна Ленса. По информации СМИ, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

В ближайшее время Ленс должен прибыть в Италию для завершения трансфера на правах свободного агента. В прошлом сезоне Ленс не провел ни одного матча за «Бешикташ».

Украинским любителям футбола 34-летний вингер знаком по выступлениям за «Динамо» Киев в 2013 – 2015 годах.