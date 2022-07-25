Поможет ли Зинченко? Цель Арсенала - вернуться в Лигу чемпионов
Команда не участвовала в ЛЧ с 2017 года
Технический директор «Арсенала» Эду рассказал о том, что активность клуба на трансферном рынке, в том числе подписание Александра Зинченко, направлены на решение главной задачи.
Клуб намерен впервые с 2017 года вернуться в Лигу чемпионов.
«Есть задача пробиться в топ-4 АПЛ. Однако кроме Лиги чемпионов хотелось бы выиграть трофей. Нужно быть реалистами, но почему бы и нет?».
«Цель - как можно скорее добыть трофей», - сказал Эду.
Последний на этот момент трофей «Арсенал» добыл в 2020 году (Кубок Англии).
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