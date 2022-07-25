Поможет ли Зинченко? Цель Арсенала - вернуться в Лигу чемпионов

Технический директор «Арсенала» Эду рассказал о том, что активность клуба на трансферном рынке, в том числе подписание Александра Зинченко, направлены на решение главной задачи.

Клуб намерен впервые с 2017 года вернуться в Лигу чемпионов.

«Есть задача пробиться в топ-4 АПЛ. Однако кроме Лиги чемпионов хотелось бы выиграть трофей. Нужно быть реалистами, но почему бы и нет?».

«Цель - как можно скорее добыть трофей», - сказал Эду.

Последний на этот момент трофей «Арсенал» добыл в 2020 году (Кубок Англии).