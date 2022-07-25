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  4. Поможет ли Зинченко? Цель Арсенала - вернуться в Лигу чемпионов
Англия
25 июля 2022, 14:48 |
291
0

Поможет ли Зинченко? Цель Арсенала - вернуться в Лигу чемпионов

Команда не участвовала в ЛЧ с 2017 года

25 июля 2022, 14:48 |
291
0
Поможет ли Зинченко? Цель Арсенала - вернуться в Лигу чемпионов
ФК Арсенал

Технический директор «Арсенала» Эду рассказал о том, что активность клуба на трансферном рынке, в том числе подписание Александра Зинченко, направлены на решение главной задачи.

Клуб намерен впервые с 2017 года вернуться в Лигу чемпионов.

«Есть задача пробиться в топ-4 АПЛ. Однако кроме Лиги чемпионов хотелось бы выиграть трофей. Нужно быть реалистами, но почему бы и нет?».

«Цель - как можно скорее добыть трофей», - сказал Эду.

Последний на этот момент трофей «Арсенал» добыл в 2020 году (Кубок Англии).

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Источник Sky Sports
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