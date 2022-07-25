Италия25 июля 2022, 14:11 | Обновлено 25 июля 2022, 14:24
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ВИДЕО. Мертенс ушел с Наполи, футболисты бегут с России, ставим на Сачко
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
25 июля 2022, 14:11 | Обновлено 25 июля 2022, 14:24
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1. Мертенс покинул Наполи
2. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
3. Хэмилтон приблизился к Шумахеру
4. Прогноз на матч Сачко – Лайович
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