Виталий Сачко – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля украинский теннисист Виталий Сачко (№265 ATP) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира ATP 250 в Кицбюэле.

В матче первого круга основы украинец в статусе лаки-лузера сразится против Душана Лайовича из Сербии (№80 ATP). Поединок пройдет третьим запуском после матча Легечка – Монтейро. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель сразится против четвертого сеяного Аслана Карацева.

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