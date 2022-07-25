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  4. Виталий Сачко – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
25 июля 2022, 17:20 | Обновлено 25 июля 2022, 18:03
139
0

Виталий Сачко – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Австрии

25 июля 2022, 17:20 | Обновлено 25 июля 2022, 18:03
139
0
Виталий Сачко – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

25 июля украинский теннисист Виталий Сачко (№265 ATP) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира ATP 250 в Кицбюэле.

В матче первого круга основы украинец в статусе лаки-лузера сразится против Душана Лайовича из Сербии (№80 ATP). Поединок пройдет третьим запуском после матча Легечка – Монтейро. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель сразится против четвертого сеяного Аслана Карацева.

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Источник Sport.ua
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