Арсенал планировал трансфер Зинченко еще 6 месяцев назад

Технический директор «Арсенала» Эду рассказал о том, что клуб достаточно долго планировал подписание украинца Александра Зинченко.

«Мы очень довольны трансфером Зинченко, мы хотели подписать именно этого игрока. Сам трансфер мы планировали еще 6 месяцев назад, чтобы качественно заполнить позицию».

«Конечно, помогло то, что Микель Артета работал с Алексом в «Манчестер Сити».

«Зинченко является не только хорошим игроком, но и хорошим человеком, что очень важно для нас. Хотели иметь такого футболиста в составе», - сказал Эду.

Игрок подписал контракт на 4 года.