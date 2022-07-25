Арсенал планировал трансфер Зинченко еще 6 месяцев назад
Клуб долго готовился к подписанию украинца
Технический директор «Арсенала» Эду рассказал о том, что клуб достаточно долго планировал подписание украинца Александра Зинченко.
«Мы очень довольны трансфером Зинченко, мы хотели подписать именно этого игрока. Сам трансфер мы планировали еще 6 месяцев назад, чтобы качественно заполнить позицию».
«Конечно, помогло то, что Микель Артета работал с Алексом в «Манчестер Сити».
«Зинченко является не только хорошим игроком, но и хорошим человеком, что очень важно для нас. Хотели иметь такого футболиста в составе», - сказал Эду.
Игрок подписал контракт на 4 года.
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