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  4. Арсенал планировал трансфер Зинченко еще 6 месяцев назад
Англия
25 июля 2022, 13:10 |
510
1

Арсенал планировал трансфер Зинченко еще 6 месяцев назад

Клуб долго готовился к подписанию украинца

25 июля 2022, 13:10 |
510
1
Арсенал планировал трансфер Зинченко еще 6 месяцев назад
ФК Арсенал

Технический директор «Арсенала» Эду рассказал о том, что клуб достаточно долго планировал подписание украинца Александра Зинченко.

«Мы очень довольны трансфером Зинченко, мы хотели подписать именно этого игрока. Сам трансфер мы планировали еще 6 месяцев назад, чтобы качественно заполнить позицию».

«Конечно, помогло то, что Микель Артета работал с Алексом в «Манчестер Сити».

«Зинченко является не только хорошим игроком, но и хорошим человеком, что очень важно для нас. Хотели иметь такого футболиста в составе», - сказал Эду.

Игрок подписал контракт на 4 года.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Игорь Хомиченко
Думаю прибавил он процентов 200 в окладе, в мс он получал меньше всех из основной обоймы
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