Диего Коста может вернуться в Ла Лигу

Бывший нападающий «Атлетико», «Челси» и сборной Испании Диего Коста может продолжить карьеру в Ла Лиги.

Пребывающий в статусе свободного агента 33-летний футболист ведет переговоры со своим бывшим клубом – «Райо Вальекано».

Игроку предложен однолетний контракт с зарплатой 1 млн евро плюс бонусы.

Коста выступал за «Райо» на правах аренды в 2012 году, забив 10 голов в 16 матчах за клуб.