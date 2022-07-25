Испания25 июля 2022, 10:55 | Обновлено 25 июля 2022, 12:20
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Диего Коста может вернуться в Ла Лигу
Экс-форварду сборной Испании предложил контракт «Райо Вальекано»
25 июля 2022, 10:55 | Обновлено 25 июля 2022, 12:20
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Бывший нападающий «Атлетико», «Челси» и сборной Испании Диего Коста может продолжить карьеру в Ла Лиги.
Пребывающий в статусе свободного агента 33-летний футболист ведет переговоры со своим бывшим клубом – «Райо Вальекано».
Игроку предложен однолетний контракт с зарплатой 1 млн евро плюс бонусы.
Коста выступал за «Райо» на правах аренды в 2012 году, забив 10 голов в 16 матчах за клуб.
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