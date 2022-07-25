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Испания
25 июля 2022, 10:55 | Обновлено 25 июля 2022, 12:20
598
0

Диего Коста может вернуться в Ла Лигу

Экс-форварду сборной Испании предложил контракт «Райо Вальекано»

25 июля 2022, 10:55 | Обновлено 25 июля 2022, 12:20
598
0
Диего Коста может вернуться в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Коста

Бывший нападающий «Атлетико», «Челси» и сборной Испании Диего Коста может продолжить карьеру в Ла Лиги.

Пребывающий в статусе свободного агента 33-летний футболист ведет переговоры со своим бывшим клубом – «Райо Вальекано».

Игроку предложен однолетний контракт с зарплатой 1 млн евро плюс бонусы.

Коста выступал за «Райо» на правах аренды в 2012 году, забив 10 голов в 16 матчах за клуб.

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Диего Коста Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник El Mundo Deportivo
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