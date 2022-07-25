Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Карлос Алькарас дебютировал в первой пятерке мирового рейтинга
Мужчины на прошлой неделе провели два турнира ATP 250 в Гамбурге и в Гштааде.
В Германии победу праздновал итальянец Лоренцо Музетти. Он максимально приблизился к первой тридцатке (31), установив личное достижение.
В Швеции Касперу Рууду удалось защитить прошлогодний титул, но это не помогло удержаться в первой пятерке. Туда впервые поднялся 19-летний Карлос Алькарас. Больше изменений в первой десятке нет.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины. Лидером нашего тенниса снова стал Виталий Сачко. Илья Марченко вылетел уже в четвертую сотню. Солидно добавил 20-летний Александр Овчаренко, который продолжает прогрессировать.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Карлос Алькарас вернул себе вторую позицию, опередив Стефаноса Циципаса.
Чемпионская гонка ATP
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