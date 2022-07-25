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  4. Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
ATP
25 июля 2022, 09:42 |
225
0

Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины

Карлос Алькарас дебютировал в первой пятерке мирового рейтинга

25 июля 2022, 09:42 |
225
0
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Мужчины на прошлой неделе провели два турнира ATP 250 в Гамбурге и в Гштааде.

В Германии победу праздновал итальянец Лоренцо Музетти. Он максимально приблизился к первой тридцатке (31), установив личное достижение.

В Швеции Касперу Рууду удалось защитить прошлогодний титул, но это не помогло удержаться в первой пятерке. Туда впервые поднялся 19-летний Карлос Алькарас. Больше изменений в первой десятке нет.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины. Лидером нашего тенниса снова стал Виталий Сачко. Илья Марченко вылетел уже в четвертую сотню. Солидно добавил 20-летний Александр Овчаренко, который продолжает прогрессировать.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Карлос Алькарас вернул себе вторую позицию, опередив Стефаноса Циципаса. 

Чемпионская гонка ATP  

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Источник Sport.ua
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