Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины

Мужчины на прошлой неделе провели два турнира ATP 250 в Гамбурге и в Гштааде.

В Германии победу праздновал итальянец Лоренцо Музетти. Он максимально приблизился к первой тридцатке (31), установив личное достижение.

В Швеции Касперу Рууду удалось защитить прошлогодний титул, но это не помогло удержаться в первой пятерке. Туда впервые поднялся 19-летний Карлос Алькарас. Больше изменений в первой десятке нет.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины. Лидером нашего тенниса снова стал Виталий Сачко. Илья Марченко вылетел уже в четвертую сотню. Солидно добавил 20-летний Александр Овчаренко, который продолжает прогрессировать.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Карлос Алькарас вернул себе вторую позицию, опередив Стефаноса Циципаса.

Чемпионская гонка ATP