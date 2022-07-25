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  4. У тернопольской Нивы может появиться новый инвестор
Украина. Первая лига
25 июля 2022, 08:56 | Обновлено 25 июля 2022, 09:10
464
0

У тернопольской Нивы может появиться новый инвестор

Он связан с футболом

25 июля 2022, 08:56 | Обновлено 25 июля 2022, 09:10
464
0
У тернопольской Нивы может появиться новый инвестор
ФК Нива Тернополь

У тернопольской «Нивы» может появиться новый инвестор. Он связан с футболом и у него уже был успешный проект.

На днях «Нива» официально подтвердила участие в новом сезоне ПФЛ. На следующей неделе команда из Тернополя начнет первый тренировочный сбор.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны. В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Нива» заняла пятое место.

В новом сезоне Первой лиги предварительно сыграют 16 команд. Ориентировочное начало чемпионата – 27 августа.

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Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sportarena
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