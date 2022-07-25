У тернопольской «Нивы» может появиться новый инвестор. Он связан с футболом и у него уже был успешный проект.

На днях «Нива» официально подтвердила участие в новом сезоне ПФЛ. На следующей неделе команда из Тернополя начнет первый тренировочный сбор.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны. В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Нива» заняла пятое место.

В новом сезоне Первой лиги предварительно сыграют 16 команд. Ориентировочное начало чемпионата – 27 августа.