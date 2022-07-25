Другие новости25 июля 2022, 07:59 |
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Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Украинские теннисистки решили порадовать военных
25 июля 2022, 07:59 |
1514
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Известные украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже.
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На фото, опубликованном в Instagram Марты, спортсменки позируют в белых раздельных бикини, которые подчеркивают их стройные фигуры.
«Для ВСУ ❤️», - подписала фото Марта Костюк.
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Комментарии 2
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Могли бы найти фото и удачней. Если хотели порадовать мужскую часть ВСУ нужно было пригласить Даяну.
Нема тут чим "радувати". Обидві худі як щепки, форми ніякі. Ну хіба що підкачані, але то на любителя.
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