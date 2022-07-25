Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже

Известные украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже.

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На фото, опубликованном в Instagram Марты, спортсменки позируют в белых раздельных бикини, которые подчеркивают их стройные фигуры.

«Для ВСУ ❤️», - подписала фото Марта Костюк.