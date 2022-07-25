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  4. Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
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25 июля 2022, 07:59 |
1514
2

Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже

Украинские теннисистки решили порадовать военных

25 июля 2022, 07:59 |
1514
2
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Instagram. Марта Костюк

Известные украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже.

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На фото, опубликованном в Instagram Марты, спортсменки позируют в белых раздельных бикини, которые подчеркивают их стройные фигуры.

«Для ВСУ ❤️», - подписала фото Марта Костюк.

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фото Марта Костюк Леся Цуренко российско-украинская война lifestyle
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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aleks8-48
Могли бы найти фото и удачней. Если хотели порадовать мужскую часть ВСУ нужно было пригласить Даяну.
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-1
Злий Глобинець
Нема тут чим "радувати". Обидві худі як щепки, форми ніякі. Ну хіба що підкачані, але то на любителя.
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-3
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