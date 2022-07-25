Сенсация в Гамбурге. Лоренцо Музетти взял свой первый трофей АТР

В финале Гамбурга (Германия) Лоренцо Музетти (Италия) обыграл Карлоса Алькараса (Испания) в шикарном матче со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа и 49 минут.

Невероятный камбек Алькараса во 2-м сете не помог ему дожать итальянца. Несмотря на 5 спасенных матчболов во 2-й партии, удача осталась на стороне Лоренцо.

Музетти провел свой первый финал на уровне ATP. До этого турнира у него была серия из шести поражений подряд на уровне АТР.

R32: Душан Лайович (Сербия) 6:7(4:7), 7:6(7:4), 6:3

Душан Лайович (Сербия) 6:7(4:7), 7:6(7:4), 6:3 R16: Эмиль Руусувуори (Финляндия) 6:4, 7:5

Эмиль Руусувуори (Финляндия) 6:4, 7:5 QF: Давидович Фокина (Испания) 6:4, 6:3

Давидович Фокина (Испания) 6:4, 6:3 SF: Франсиско Черундоло (Аргентина) 6:3, 7:6(7:3)

Франсиско Черундоло (Аргентина) 6:3, 7:6(7:3) Final: Карлос Алькарас (Испания, 1) 6:4, 6:7(6:8), 6:4

Оба теннисиста обновили свои позиции в рейтинге. Карлос стал 5-й ракеткой, а Лоренцо перебрался на 31-ю позицию.

Следующим турниром для обоих станет АТР 250 в Умаге (Хорватия), где Карлосу Алькарасу нужно защищать титул.